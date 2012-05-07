В День Победы в Симферополе зажгут свечи

13:02, 07 мая 2012
Крым
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9 мая в честь Дня Победы в Симферополе проведут акцию «Зажги свечу в память о погибших». Из горящих свечей участники выложат слова «Помним, верим, чтим…», сообщили в пресс-службе Республиканского комитета по охране культурного наследия Крыма.

«Главная цель акции – привлечь современную молодежь, возродить их чувство личной и социальной ответственности», - отметили  в пресс-службе.

В рамках акции также  будет объявлена минута молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны

Ация пройдет во всех крупных городах Украины и России, в Симферополе она состоится в 20 часов у памятника танка Т-34.

 

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