Расписание электричек по Крыму доступно в интернете

В ближайшее время расписание движения пригородных электропоездов по всем станциям и остановкам на территории Крыма можно будет узнать в интернете на сайте Приднепровской железной дороги, сообщили в Республиканском комитете по транспорту и связи Крыма.

«Онлайн страница улучшит информирование населения об услугах по пассажирским перевозкам в пригородном сообщении, уменьшит нагрузку на информационно-справочные службы вокзалов и станций, повысит качество обслуживания пассажиров, расширит возможности многочисленных пользователей сети интернет», - сообщили в комитете.

Кроме расписания на крымском направлении, пользователям буду доступно расписание по всем станциям и остановкам на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В настоящее время интернет-страница работает в тестовом режиме.

Сайт предполагается сделать на трех языках – украинском, русском и английском.

