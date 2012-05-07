Чиновник незаконно раздавал землю в Ялтинском заповеднике

Бывший начальник Управления экологической инспекции южнокрымского региона незаконно согласовывал выделение гражданам под застройку земельные участки в границах Ялтинского горнолесного заповедника, сообщает пресс-служба Прокуратуры Крыма.

В результате халатности руководителя контролирующего органа из земель природно-заповедного фонда изъято 0,8 га стоимостью 5,9 млн грн.

Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой закончено расследование по уголовному делу, оно направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

«Указанное должностное лицо ранее судом признан виновным в аналогичном преступлении, а также в фальсификации административных материалов», - подчеркнули в пресс-службе.