Автоперевозчик не доплатил в бюджет 2,5 млн грн налогов

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело против одного из крупнейших автоперевозчиков Крыма, название которого не сообщается, по факту уклонения от уплаты налогов. В бюджет не поступило 2,5 млн грн, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

«Должностные лица НАК вносили недостоверные данные в налоговые декларации, незаконно увеличивая налоговый кредит предприятия. В результате фальсификаций в бюджет не поступили средства в размере 2,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе.