Пьяный севастополец устроил ДТП в Ялте

В Ялте 45-летний житель Севастополя, управляя автомобилем «Жигули» в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в кроссовер TOYOTA, сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.

Авария произошла на улице Кирова.

В результате ДТП оба водителя получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Кроме того сотрясение головного мозга получил пассажир TOYOTA – 8-летний мальчик, житель Ялты.

