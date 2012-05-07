Пьяный севастополец устроил ДТП в Ялте
11:46, 07 мая 2012Крым
0 0
Трое пострадавших
В Ялте 45-летний житель Севастополя, управляя автомобилем «Жигули» в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в кроссовер TOYOTA, сообщает пресс-служба ГАИ Крыма.
Авария произошла на улице Кирова.
В результате ДТП оба водителя получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. Кроме того сотрясение головного мозга получил пассажир TOYOTA – 8-летний мальчик, житель Ялты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter