Тигрюля стала мамой

Белая тигрица по кличке Тигрюля, которую лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко передала частному ялтинскому зоопарку "Сказка" почти три года назад, родила четверых детенышей, один из них - альбинос, сообщил журналистам директор зверинца Олег Зубков.

Тигрюля забеременела от белого бенгальского тигра по кличке Патрис, его зоопарк привез в 2011 году из Франции. "Жених" и "невеста" сначала не ладили между собой и даже дрались, но, в конце концов, их удалось свести.

"Тигрята - три мальчика и одна девочка - чувствуют себя хорошо. Их вес от 950 до 1300 граммов самый большой. Один тигренок родился совершенно белой, три - с черными полосками", - сказал Зубков.

Предприниматель Олег Зубков создал "Сказку" в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Там содержатся более тысячи зверей и птиц, многие из них - редких видов.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса Тимошенко подарили во времена ее премьерства в августе 2009 года организаторы фестиваля "Черноморские игры" в Скадовке.