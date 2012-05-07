Тигрюля стала мамой
Среди детенышей один альбинос
Белая тигрица по кличке Тигрюля, которую лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко передала частному ялтинскому зоопарку "Сказка" почти три года назад, родила четверых детенышей, один из них - альбинос, сообщил журналистам директор зверинца Олег Зубков.
Тигрюля забеременела от белого бенгальского тигра по кличке Патрис, его зоопарк привез в 2011 году из Франции. "Жених" и "невеста" сначала не ладили между собой и даже дрались, но, в конце концов, их удалось свести.
"Тигрята - три мальчика и одна девочка - чувствуют себя хорошо. Их вес от 950 до 1300 граммов самый большой. Один тигренок родился совершенно белой, три - с черными полосками", - сказал Зубков.
Предприниматель Олег Зубков создал "Сказку" в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Там содержатся более тысячи зверей и птиц, многие из них - редких видов.
Бенгальскую тигрицу-альбиноса Тимошенко подарили во времена ее премьерства в августе 2009 года организаторы фестиваля "Черноморские игры" в Скадовке.