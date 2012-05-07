Вышеградская четверка против бойкота Евро-2012 в Украине

Участники саммита государств Вышеградской группы, которая объединяет Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, выступили против бойкота матчей финала чемпионата Европы по футболу в Украине из-за дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, сказал глава польского государства Бронислав Коморовский на итоговой пресс-конференции саммита в воскресенье.

Польский президент назвал тему запланированного на следующую неделю саммита глав государств Центральной Европы одной из важных во время дискуссий.

По словам Коморовского, невзирая на нехватку согласия по делу встречи в Ялте, никто из участников совещания не является сторонником бойкота матчей Евро-2012 в Украине, отмечает интернет-представительство президента Польши.

Он также сказал, что на ялтинском саммите планирует призвать украинские власти и оппозицию изменить национальное законодательство таким образом, чтобы сделать невозможным тюремное заключение за «неправильные и, возможно, вредные» политические решения.

Коморовский сказал, что такая возможность сегодня является источником проблем Украины и плохого имиджа государства в Европе.

«Если такая встреча в Ялте состоится, то планирую выступить с таким однозначным призывом к украинской власти и всем политическим силам, в том числе, той, лидером которой является Юлия Тимошенко», - сказал польский президент.

Президент Словакии Иван Гашпарович, который принимал участие в конференции, подтвердил свое намерение принять участие в саммите в Ялте, выразив убеждение, что Украина имеет шанс на прогресс в вопросах европейской интеграции.

Президент Чехии Вацлав Клаус отметил, что он не приедет на ялтинский саммит в Украину, отметив, что Чехия не является непосредственным соседом украинцев, и потому чешские власти имеют другие интересы.

Клаус добавил, что с уважением относится к решению глав Польши и Словакии в этом деле.

По данным канцелярии польского президента, новоизбранный президент Венгрии Янос Адор не принял участие в саммите Вышеградской группы, поскольку он формально приступит к выполнению обязанностей с 10 мая.

О намерении бойкотировать Евро-2012 в Украине заявили исполнительный орган Евросоюза - Еврокомиссия, а также представители правительств ряда государств во главе с Германией, которая сообщила, что окончательное решение будет принято в зависимости от решений Киева относительно дела Тимошенко.