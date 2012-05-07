"Шахтер" завоевал Кубок Украины

Футбольный клуб "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины сезона 2011/12 годов.

Понадобился экстра-тайм, чтобы зафиксировать преимущество одной из донецких команд, встретившихся в финале. Основное время матча между клубами "Металлург" и "Шахтер" завершилось при равном счете.

Решающей стала 104-я минута игры, когда Кучер первым успел на добивание мяча, отбитого вратарем "Металлурга".

"Металлург" - "Шахтер" 1:2 (Морозюк 69 - Тейшейра 23, Кучер 104).