Вертолет 18 раз сбрасывал воду на пылающий заповедник в Крыму

1,5 гектара тю-тю

Сотрудники МЧС в воскресенье днем локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций. 1,5 гектара леса горело в заповеднике неподалеку от южнобережного поселка Никита. Информация о пожаре поступила в 11:25. С пламенем боролись более 140 пожарных и лесничих, задействовав 19 единиц техники. Вертолет Ми-8 восемнадцать раз сбрасывал воду. Причина пожара устанавливается.

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