Вертолет 18 раз сбрасывал воду на пылающий заповедник в Крыму
08:00, 07 мая 2012Крым
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1,5 гектара тю-тю
Сотрудники МЧС в воскресенье днем локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
1,5 гектара леса горело в заповеднике неподалеку от южнобережного поселка Никита.
Информация о пожаре поступила в 11:25.
С пламенем боролись более 140 пожарных и лесничих, задействовав 19 единиц техники.
Вертолет Ми-8 восемнадцать раз сбрасывал воду.
Причина пожара устанавливается.
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