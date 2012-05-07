Вертолет 18 раз сбрасывал воду на пылающий заповедник в Крыму

08:00, 07 мая 2012
Крым
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1,5 гектара тю-тю

Сотрудники МЧС в воскресенье днем локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

1,5 гектара леса горело в заповеднике неподалеку от южнобережного поселка Никита.

Информация о пожаре поступила в 11:25.

С пламенем боролись более 140 пожарных и лесничих, задействовав 19 единиц техники.

Вертолет Ми-8 восемнадцать раз сбрасывал воду.

Причина пожара устанавливается.

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