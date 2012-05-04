Останки 38 солдат-красноармейцев захоронили в Керчи
17:22, 04 мая 2012Крым
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Останки 38 воинов, погибших в боях за Керчь, с почестями предали земле в поселке Заветное.
Останки 34 советских солдат были обнаружены в разное время. Часть - поисковики нашли на Ак-Монае, часть - на Булганаке и в других местах боев Крымского фронта.
Четверых солдат перезахоронили: с 1958 года они покоились в братской могиле в Набережном. Море начало размывать могилу, поэтому останки воинов решили перенести в Заветное.
Поисковики нашли медальоны, а также личные вещи солдат, по которым удалось установить личности некоторых погибших.
По материалам сайта "Керчь - мой город".
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