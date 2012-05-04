Ялта устроит фестиваль чебуреков

«Фестиваль чебуреков» пройдет в воскресенье, 6 мая, на набережной Ялты, сообщила пресс-служба мэрии.

Мероприятие начнется в 11 часов возле фонтана напротив памятника Ленину, где будут установлены оформленные в национальном стиле палатки и столы, и продлится до 17-ти.

«Мастерство в приготовлении национальных блюд продемонстрируют лучшие крымскотатарские повара Южного берега Крыма», - сообщила мэрия.

Отведать вкусных чебуреков можно будет, одновременно наслаждаясь выступлениями крымскотатарских артистов.

Победителей конкурса ждут грамоты, а также приглашение на все мероприятия в Ялте, где будут представлены блюда восточной кухни.