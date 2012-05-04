Ялта устроит фестиваль чебуреков

17:16, 04 мая 2012
Крым
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В это воскресенье

«Фестиваль чебуреков» пройдет в воскресенье, 6 мая, на набережной Ялты, сообщила пресс-служба мэрии.

Мероприятие начнется в 11 часов возле фонтана напротив памятника Ленину, где будут установлены оформленные в национальном стиле палатки и столы, и продлится до 17-ти.

«Мастерство  в приготовлении национальных блюд продемонстрируют лучшие крымскотатарские повара Южного берега Крыма», - сообщила мэрия.

Отведать вкусных чебуреков можно будет, одновременно наслаждаясь выступлениями крымскотатарских артистов. 

Победителей конкурса ждут грамоты, а также приглашение на все мероприятия в Ялте, где будут представлены блюда восточной кухни.

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