Метеорологи прогнозируют "неустойчивое" лето
17:03, 04 мая 2012Крым
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Востоку страны пророчат засуху
Метеорологи прогнозируют теплое лето в Украине, максимальная температура будет достигать 30-32 градусов, сообщила заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС Вазира Мартазинова на пресс-конференции.
«Все лето будет неустойчивое», - сказала она.
Мартазинова подчеркнула, что летом будут наблюдаться сильные «засушливые процессы», особенно в восточной Украине в июле-августе.
По ее словам, столбик термометров в отдельные дни поднимется до 32 градусов.
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