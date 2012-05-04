Метеорологи прогнозируют "неустойчивое" лето

Метеорологи прогнозируют теплое лето в Украине, максимальная температура будет достигать 30-32 градусов, сообщила заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС Вазира Мартазинова на пресс-конференции.

«Все лето будет неустойчивое», - сказала она.

Мартазинова подчеркнула, что летом будут наблюдаться сильные «засушливые процессы», особенно в восточной Украине в июле-августе.

По ее словам, столбик термометров в отдельные дни поднимется до 32 градусов.