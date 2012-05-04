Работник "Крымстандартметрологии" погорел на взятке

16:57, 04 мая 2012
Крым
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Открыли уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения шести тысяч гривен взятки заместителем начальника отдела государственного предприятия "Крымстандартметрология", сообщила пресс-служба надзорного ведомства.  

"Должностное лицо задержали 3 мая, когда в его руках оказалась такая сумма - деньги он получил от директора общества с ограниченной ответственностью за непроведение проверки на предприятии", - говорится в пресс-релизе. 

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для работника контролирующего органа, действия которого квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

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