Работник "Крымстандартметрологии" погорел на взятке
16:57, 04 мая 2012Крым
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Открыли уголовное дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту получения шести тысяч гривен взятки заместителем начальника отдела государственного предприятия "Крымстандартметрология", сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Должностное лицо задержали 3 мая, когда в его руках оказалась такая сумма - деньги он получил от директора общества с ограниченной ответственностью за непроведение проверки на предприятии", - говорится в пресс-релизе.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для работника контролирующего органа, действия которого квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.
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