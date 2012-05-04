Цезаря, Наполеона и Гоголя высекут из мрамора в Крыму

Лучшие выпускники художественных вузов стран СНГ соберутся нынешним летом на базе музея мировой скульптуры в Евпатории на пленэр по созданию скульптурных портретов правителей, полководцев, гетманов и писателей, сообщила пресс-служба мэрии.

Планируется создать портреты князя Владимира, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого, Николая Гоголя, Александра Суворова, Александра Македонского, Цезаря и Наполеона.

Впервые в истории евпаторийских пленэров работы будут выполняться из мрамора. Бело-голубой камень привезут из России и Турции.

«Подготовку к пленэрам скульпторы начинают заранее: под руководством опытных педагогов изготавливаются эскизные модели, на основе которых потом будет выполняться скульптура», - отметили в пресс-службе.

Подобные пленэры проводятся на базе музея уже пятый год подряд.