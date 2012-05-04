Евпатория пиарит бесплатные пляжи на квитанциях за кварплату

16:20, 04 мая 2012
Крым
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Ноу-хау мэрии

Евпатория разместит информацию о расположении бесплатных коммунальных пляжей в городе на обратной стороне квитанций по оплате за квартиру, с такой инициативой выступил мэр Андрей Даниленко.

«К сожалению, не все гости города и даже сами евпаторийцы знают, где расположены коммунальные пляжи. Для их рекламы информацию разместят на обратной стороне, которые разносятся по всем адресам работниками Единого расчетного центра», - сообщила пресс-служба мэрии.

Сейчас в городе действуют 6 коммунальных пляжей: два по Симферопольскому шоссе на въезде в город, два в центре города на набережной имени Горького, один - в конце улицы Полупанова, еще один - на берегу озера Мойнаки.

В нынешнем сезоне откроется еще один большой коммунальный пляж, к которому можно попасть по улице Дувановской.

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