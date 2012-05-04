Пострадавших от взрывов в Днепропетровске отправят в "Артек"

Подростков, которые пострадали от взрывов в Днепропетровске, оздоровят в международном детском центре "Артек" в Крыму, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

В результате четырех взрывов 27 апреля пострадали 30 человек.

"Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул поставил задание оздоровить в "Артеке" всех подростков, которые пострадали в результате взрывов", - говорится в сообщении.

Взрослых отправят за бюджетные деньги в санатории.