Цветы для нищих устроили "карнавал" в Крыму (фото)

Выставка ириса бородатого «Карнавал ирисов» открывается 5 мая в Никитском ботаническом саду, который в этом году отмечает 200-летие.

«Представлены все цветовые гаммы: от чисто белых до угольно черных. В природе такого цвета нет, это близкий к черному с антрацитовым оттенком, - говорит куратор коллекции ирисов Ирина Улановская. - В народе ирис называют цветок для нищих, орхидея для нищих. Он заслужил всенародную любовь за красоту и неприхотливость».

Из-за устойчивой жаркой погоды ирисы в этом году расцвели раньше на неделю.

В этом году на выставке представлены около 200 сортов ирисов отечественной и зарубежной селекции: карликовые ирисы - с цветоносом высотой до 40 сантиметров, среднерослые - выше 70 см.

Экспозиция расположена в этом году в новом месте и подобрана таким образом, чтобы гости сада могли проследить всю историю развития селекции ириса бородатого и полюбоваться каждым сортом в отдельности.

Кроме того, на выставке можно познакомиться с сортами-новинками последних лет, они имеют бородку с оригинальным пространственным продолжением в виде рога.

В конце выставки объявят «Короля карнавала ирисов».