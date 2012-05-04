900 милиционеров будут охранять покой крымчан 9 мая

Почти 900 правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Крыму 9 мая во время празднования 67-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила в пятницу пресс-служба крымской милиции.

В 108 селах и городах республики запланировано проведение 195 массовых мероприятий, в которых примут участие более 15 тысяч человек.

"На охрану общественного порядка привлекаются 763 работника милиции и 120 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины", - говорится в пресс-релизе.