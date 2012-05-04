Сапун-гору в Севастополе возьмут штурмом

Военно-исторические клубы Украины соберутся 5 мая в Севастополе на реконструкцию "Штурм Сапун-горы", посвященную Дню Победы и освобождению города-героя от немецко-фашистских захватчиков, сообщили организаторы мероприятия.

В реконструкции примут участие 130-150 человек - члены военно-исторических клубов Севастополя, Симферополя, Ялты, Киева, Днепродзержинска и других городов страны.

Организаторы планируют задействовать в празднике два самолета и реконструированный униформистами танк времен Второй мировой войны.

Реконструкция боя 7 мая 1944 года состоится в рамках праздника «Знамена Славы», который проходит в Севастополе в 14 раз.

После реконструкции пройдут показательное выступление морских пехотинцев Военно-морских сил Украины, всех желающих накормят кашей и напоят чаем.

Также планируется просмотр хроникально-документального фильма "Битва за Севастополь" и концерт "Песни о Великой Отечественной войне".

Посещение Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" в день праздника будет бесплатным.

Организатор праздника - Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя.