Моряки России и Украины пройдут плечом к плечу 9 мая в Севастополе

Моряки Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины пройдут в едином парадном строю в Севастополе 9 мая в 67-ю годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

Парад, в котором примут участие около 2 тысяч военнослужащих Севастопольского гарнизона, будут принимать командующие ЧФ и ВМС контр-адмирал Александр Федотенков и адмирал Виктор Максимов.

3 мая на площади Нахимова прошла первая репетиция. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Перед началом парада моряки Черноморского флота в форме сухопутных войск, ВВС и ВМФ периода Великой Отечественной войны в составе 3-х знаменных групп пронесут копию знамени Победы, государственный флаг Российской Федерации, флаг Вооруженных сил России, а так же копии штандартов 10-ти фронтов.

Вечером в центре Севастополя состоится гала-концерт, в котором примут участие творческие коллективы города и флота.

Праздничные мероприятия в городе-герое завершатся артиллерийским салютом и фейерверком.