Прогноз погоды на субботу

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с в субботу, 5 мая, в западных, северных, Харьковской и большинстве центральных областей Украины, на остальной территории без осадков, сообщил Гидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, в горных районах и восточных областях местами 6-11°; днем 24-29°, в западных областях, горах Крыма и местами на побережье морей 19-24°.

В Киевской области и Киеве переменная облачность, кратковременные дожди. По области температура ночью 14-19°, днем 24-29°. В столице ночью 17-19°, днем 26-28°.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем до 30°.