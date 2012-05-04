100 тысяч туристов отдохнули на майские праздники в Крыму

Более 101 тысячи туристов отдохнули в Крыму с 29 апреля по 3 мая, что на 7,4% больше, чем за такой же период 2011 года. Год назад в это время в Крыму побывали 94 тысячи отдыхающих, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.

На майские праздники отели и здравницы полуострова привлекали туристов новыми шоу-программами, фестивалями и конкурсами, экскурсионными турами.

Всего с начала текущего года в Крыму отдохнули порядка 340 тысяч туристов, что на 6,5% больше, чем в 2011 году.