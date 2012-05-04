В Ялте открылся Дом милосердия

Православный Дом милосердия имени Великомученицы Варвары открылся на территории Ливадийской городской больницы в Ялте, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

"В Доме милосердия уже поселились первые постояльцы - пенсионеры, одинокие пожилые граждане. Всего в учреждении насчитывается 16 комнат", - говорится в пресс-релизе.

Дом милосердия заключил договоры с городской поликлиникой и больницей. Раз в неделю постояльцев осмотрит участковый врач.

Содержанием учреждения займется попечительский совет руководителей городов и поселков Большой Ялты.