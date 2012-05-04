Ахметов купил почти половину "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций "Крымэнерго".

В ходе состоявшихся в пятницу торгов между двумя участниками конкурса - DTEK Holdings Limited и ООО ”Луганское энергетическое объединение” - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 2 млн 500 тыс. грн, в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 45% "Крымэнерго" наивысшую цену в 256 млн 100 тыс. грн., что на 10 млн 100 тыс. больше его начальной цены - 246 млн грн.

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 45% "Крымэнерго" 246 млн 100 тыс. грн, а ”Луганское энергетическое объединение” - 246 млн 50 тыс. грн.

"Крымэнерго" (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43 млн 241,88 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО "ДТЭК" (Донецк).

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).