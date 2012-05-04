Ахметов купил почти половину "Крымэнерго"
Стартовая цена подросла на 10 миллионов...
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций "Крымэнерго".
В ходе состоявшихся в пятницу торгов между двумя участниками конкурса - DTEK Holdings Limited и ООО ”Луганское энергетическое объединение” - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 2 млн 500 тыс. грн, в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 45% "Крымэнерго" наивысшую цену в 256 млн 100 тыс. грн., что на 10 млн 100 тыс. больше его начальной цены - 246 млн грн.
До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 45% "Крымэнерго" 246 млн 100 тыс. грн, а ”Луганское энергетическое объединение” - 246 млн 50 тыс. грн.
"Крымэнерго" (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43 млн 241,88 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО "ДТЭК" (Донецк).
DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).