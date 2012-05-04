В Крыму началась летняя навигация

Ялтинский морской торговый порт открыл летнюю навигацию, на воду спустили три судна, которые перевозят пассажиров вдоль Южного берега Крыма. К началу июня будут подготовлены еще пять судов, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по транспорту и связи

"Морское сообщение осуществляется на линиях "Ялта – Симеиз – Ялта", "Ялта – Алупка – Ялта", "Ялта – Гурзуф – Ялта", "Ялта – Алушта – Ялта", "Ялта – Рыбачье – Ялта", "Евпатория – Севастополь – Евпатория", – говорится в пресс-релизе.