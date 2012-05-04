Дед на "Волге" протаранил ресторан
10:42, 04 мая 2012Крым
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Жительница Ялты получила много травм
Легковой автомобиль врезался в здание ресторана в Ялте, травмы получила пассажирка, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
Необычная авария произошла вечером 3 мая.
77-летний ялтинец-водитель "ГАЗ 2410" не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части, где допустила наезд на препятствие - ресторан "Аллегро".
72-летняя пассажирка "Волги" "заработала" закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого бедра и левого плеча, ушиб грудной клетки и ссадины лица.
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