Керчь и Севастополь отсалютуют Победе

Салют двадцатью залпами пройдет в девяти украинских городах, в том числе в Керчи и Севастополе, девятого мая по случаю 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Такой приказ подписал глава оборонного ведомства страны Дмитрий Саламатин.

Фейерверки начнутся в столице Украины городе-герое Киев, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 22 часа.