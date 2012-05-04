Керчь и Севастополь отсалютуют Победе
10:12, 04 мая 2012Крым
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Приказал министр
Салют двадцатью залпами пройдет в девяти украинских городах, в том числе в Керчи и Севастополе, девятого мая по случаю 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Такой приказ подписал глава оборонного ведомства страны Дмитрий Саламатин.
Фейерверки начнутся в столице Украины городе-герое Киев, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 22 часа.
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