Уже 10 президентов отказались от поездки на евросаммит в Ялту

Президент Албании Бамир Топи решил отказаться от поездки на саммит глав государств стран Центральной и Восточной Европы в Ялту, запланированный на 11-12 мая, сообщает албанское информационное агентство AMA-News.

Топи заявил, что планирует таким образом выразить свой протест против "бесчеловечного обращения" с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которой не предоставляется возможность получить адекватное медицинское лечение.

Таким образом, лидер Албании стал десятым президентом, который отказался от участия в евросаммите. Ранее об отказе заявили президенты Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии и Болгарии.