40 тысяч человек участвовали в шествии в Севастополе

В Севастополе впервые за последние годы прошла многотысячная первомайская демонстрация, по оценке начальника милиции общественной безопасности горуправления внутренних дел Сергея Помелкова, в праздничных колоннах по улице Ленина и проспекту Нахимова прошли около 40 тысяч человек, представлявших трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций четырех районов города.

Во главе первой колонны, состоявшей из работников горгосадминистрации, аппарата городского совета, представителей организаций профсоюзов, шли председатель Севастопольской ГГА Владимир Яцуба, председатель горсовета Юрий Дойников, командующий ВМС Украины Виктор Максимов, командующий Черноморского флота РФ Александр Федотенков (оба были одеты в гражданское) и другие чиновники.

В конце улицы Ленина они поднялись на помост и приветствовали проходившие колонны.

В колоннах многих трудовых коллективов присутствовала автомобильная техника, стилизованная под характер деятельности того или иного предприятия, в том числе проехал колесный трактор.

С борта одного из автомобилей, поравнявшегося с трибуной, директор эко-парка «Лукоморье» Николай Помогалов, одетый в форму русского офицера времен Крымской войны, запустил в небо голубей.

Многие участники шествия несли государственные флаги Украины, символику трудовых коллективов, партийную символику.

Яцуба в интервью журналистам заявил, что он «такого не видел, наверное, с 1988-89 года». По его словам, «демонстрация – это не просто то, что мы сегодня увидели, это общение, объединение людей».

По его словам, так «было не только в Советском Союзе, я наблюдал такую картину в Нью-Йорке, в Испании, Италии. Поэтому то, что сегодня практически весь город вышел, это говорит о том, что мы правильно общаемся, слушаем людей и дальше будем исправлять свои недостатки и ошибки. Я смотрел в глаза людям и видел радость. Для меня это очень важно».

Одновременно у памятника Нахимову на одноименной площади горорганизация КПУ провела немногочисленный санкционированный митинг, после чего участники прошли по улицам города.