В Крыму скрутили педофила из России

Крымские правоохранители задержали находящегося в международном розыске гражданина России по подозрению в развращении мальчиков 12-15 лет, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

В Екатеринбурге более пяти лет действовала группировка, которая организовывала для мужчин секс-досуг с мальчиками, а также изготавливала и распространяла детскую порнографию, похищала и торговала несовершеннолетними. В «активе» группы - более 100 преступлений.

В 2006 году суд постановил арестовать подозреваемого в совершении развратных действий жителя Екатеринбурга, но мужчина скрылся от следствия и был объявлен международный розыск.

37-летнего россиянина, ранее работавшего адвокатом, задержали на днях в аэропорту Симферополя.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.