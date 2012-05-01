Пьяный россиянин, насмотревшись новостей, "заминировал" дом в Крыму

Звонок в милицию о бомбе в частном доме в Евпатории сделал пьяный гражданин России, насмотревшись по телевизору новостей о взрывах в Днепропетровске, теперь «шутнику» грозит от двух до семи лет тюрьмы, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

34-летний житель Орла, который приехал в Евпаторию для лечения от туберкулеза и жил в доме родственника, рассказал о взрывчатке в соседском доме, использовавшимся под склад продуктов, 29 апреля, на следующий день иностранца-лжеминера задержали.

«Под воздействием алкоголя и телевизионных новостей, он решил пошутить и совершил ложный звонок в милицию с мобильного телефона о взрывном устройстве», - говорится в пресс-релизе.

Милиция возбудила дело по статье 259 Уголовного кодекса - «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».