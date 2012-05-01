2 мая в Украине до +31°С
13:28, 01 мая 2012Крым
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Лето начинается уже в мае
2 мая в Украине осадки не ожидаются, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, сообщил Укргидрометцентр.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 22-27°, в областях Прикарпатья и южной части до 31°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9°, днем 18-23°.
В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 24-26°.
1 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 14-20°, в районе Геническа 20°, в Днепре возле Киева 17°.
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