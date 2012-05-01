Массовая демонстрация прошла 1 мая в Крыму

Праздничной демонстрацией на главном проспекте Симферополя отмечают крымчане 1 мая, в двухчасовом шествии участвовали, по разным данным, от 20 до 25 тысяч человек.

«Этот праздник актуален до сих пор, он всегда будет вызывать радость», - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.

Колонны работников предприятий, чиновников, студентов вузов, школьников, спортсменов, участники детских творческих коллективов, активисты Партии регионов и Компартии прошли по проспекту Кирова до площади Советской с флагами и воздушными шарами. По главной улице города проехали байкеры и автомобилисты на баггах.

Шествие замыкали участники «монстрации». Они несли плакаты с забавными лозунгами, среди которых были: «Хочу Пикачу», «Дети, уймите вашу мать», «Акуна Матата» и «Ах ты, гравитация, бессердечная ты».

Молодые люди скандировали «В чае не хватает древесины» и «Цирк уехал, клоуны остались».

Празднование Первомая продолжается в парках и скверах города.