Джарты увековечили в родной Макеевке

В Макеевке Донецкой области парку культуры и отдыха в Центрально-Городском районе (бывший парк «Пионерский») и городскому Дворцу детского и юношеского творчества присвоено имя бывшего мэра города Василия Джарты, сообщает официальный сайт Макеевского городского совета.

Такое решение было принято на сессии горсовета по ходатайству жителей города.

«Таким образом будет увековечена память о человеке, который, за последние 20 лет сделал для общественности Макеевки столько, сколько не сделал никто», - цитируется в сообщении нынешний мэр Макеевки Александр Мальцев.

В информации также говорится, что «парк будет благоустроен на средства семьи Джарты».

Василий Джарты с 2000 по 2002 года был мэром Макеевки, с 2002 по 2005 - первым заместителем председателя Донецкой областной государственной администрации. С 2006 по 2007 год занимал должность министра охраны окружающей природной среды Украины. С марта 2010 по август 2011 года был председателем Совета министров Крыма. Умер в Крыму от рака 17 августа 2011 года. Похоронен в Макеевке.