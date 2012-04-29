Легковушка влетела в автобус в Крыму
18:37, 29 апреля 2012Крым
0 0
5 погибших, груда металла...
5 человек погибли и 9 травмированы, из них 4 госпитализированы, 29 апреля из-за столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Крыму, сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник Госавтоинспекции.
Машина марки «Хундай» выехала на встречку неподалеку от поселка Зуя и врезалась в автобус «Эталон», выполнявший рейс «Симферополь-Керчь».
«Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги, погибли ехавшие в ней три женщины и двое мужчин. В машине - настоящее месиво, мы даже не сразу поняли, кто был за рулем», - сказал сотрудник ГАИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter