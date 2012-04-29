Евпатория открыла дельфинарий - один из крупнейших в Украине (фото)

В крымском городе Евпатория 29 апреля открылся дельфинарий - один из самых больших в Украине. Зрительный зал рассчитан на 700 мест, в центре помещения расположен бассейн на две тысячи кубометров воды, сообщила пресс-служба мэрии.

«Дельфины продемонстрировали элементы синхронного плавания, прыжки в высоту, также они пели и рисовали картины. Морские котики ходили на задних лапах, играли в мяч, крутили обручи и танцевали. Зрители были вовлечены в процесс выступления, играя вместе с обитателями дельфинария в мяч», - говорится в пресс-релизе.

В следующем сезоне к котикам и дельфинам присоединятся новые артисты - морские львы. Их привезли из Чили. Молодым львам нужна длительная адаптация, только после этого начнется постепенная подготовка к выступлениям.

Здание построено на деньги инвесторов.