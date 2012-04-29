Страшная авария в Крыму: пять погибших (фото)

5 человек погибли и 9 травмированы, из них 4 госпитализированы, 29 апреля из-за столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Крыму, сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник Госавтоинспекции.

Машина марки «Хундай» выехала на встречку неподалеку от поселка Зуя и врезалась в автобус «Эталон», выполнявший рейс «Симферополь-Керчь».

«Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги, погибли ехавшие в ней три женщины и двое мужчин. В машине - настоящее месиво, мы даже не сразу поняли, кто был за рулем», - сказал сотрудник ГАИ.