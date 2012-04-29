В Севастополе строят синагогу

В Севастополе началось строительство синагоги, сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главного раввина города Борис Нестеренко.

Трехэтажная здание площадью тысяча квадратных метров возводят на спонсорские средства, его планируется построить за год.

Севастопольский горсовет в феврале 2010 года дал согласие на разработку градостроительного обоснования строительства синагоги. В марте 2011 года горсовет утвердил проект землеустройства. В мае еврейская религиозная община получила госакт на право пользования участком. После этого был разработан проект синагоги, в сентябре 2011 года он прошел экспертизу.

Сейчас участок огражден, начинается рытье котлована, отметил пресс-секретарь.

Считать верующих в иудаизме запрещено, но нужно отметить, что в городе еврейская религиозная община довольно многочисленная, в праздники собирается до тысячи человек.