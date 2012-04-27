В Крыму наградили самых успешных (фото)

Торжественная церемония награждения победителей и номинантов всекрымской акции «Успех года» прошла 27 апреля в Симферополе, в Крымском академическом украинском музыкальном театре, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Акция, инициированная Советом министров Крыма, проводится уже во второй раз. Ее победителями становятся люди и предприятия, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Успех года» проходит в два тура. Сначала проводился отбор кандидатов по номинациям от городов и районов Крыма. Второй тур прошел на уровне министерств и республиканских комитетов.

В конкурсе 12 номинаций: «Успешное партнерство», «Лучшая здравница», «Открытие года», «Лучшее предприятие аграрного сектора», «Лучший работник сельского хозяйства», «Забота и милосердие», «Педагогическое мастерство», «Лучшее спортивное достижение», «Лидер инноваций в медицине», «Лучший региональный проект года», «Лучший имиджевый проект» и «Лучший строительный проект».

«"Успех года" ‑ это признание заслуг людей перед Крымом, это поклон им за их труд», ‑ сказал крымский премьер Анатолий Могилев.

Для организаторов праздника и победителей спели Тамара Гвердцители и Злата Огневич, а мастер песочной анимации Ксения Симонова показала свои работы.

В номинации «Успешное партнерство» победили:

1-е место - «УКснаб» (Красноперекопск)

2-е место - «Завод шампанских вин «Новый свет» (Новый Свет)

3-е место - «Керченский металлургический комбинат» (Керчь)

В номинации «Лучшая здравница»:

1-е место - «Парк-отель «Порто Маре ХХІ» (Алушта), директор Михаил Быченков

2-е место - ТОК «Судак» (Судак), председатель правления Раиса Плетнева

3-е место - специализированный клинический санаторий «Орленок» (Евпатория), директор Владимир Прочан

В номинации «Открытие года»:

1-е место - постановочная группа театрализованного представления «Скифская мистерия» высшего учебного заведения «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (Симферополь), ректор Олег Габриелян

2-е место - Перевальненский сельский дом культуры (Симферопольский район), директор Светлана Калисецкая

3-е место - Лариса Иванченко, директор Советской централизованной библиотечной системы (Советский район)

В номинации «Лучшее предприятие аграрного сектора»:

1-е место - СПК «Грузия» (Первомайский район), председатель Валерий Хаситошвили

2-е место - СПК «Юбилейный» (Сакский район), председатель Владимир Саюн

3-е место - ПАО «Совхоз "Весна"» (Нижнегорский район), председатель правления Валентин Корниенко

В номинации «Лучший работник сельского хозяйства»:

1-е место - Анна Киреева, начальник цеха животноводства ООО «Велес-Крым» (Симферопольский район)

2-е место - Алексей Водопьянов, бригадир рисоводческой бригады СООО «Злагода» (Советский район)

3-е место - Виталий Обовец, начальник цеха по растениеводству ООО «Герои Перекопа» (Красноперекопский район)

В номинации «Забота и милосердие»:

1-е место - Михаил Доценко, волонтер-меценат (Саки)

2-е место - Татьяна Дубинина, социальный работник отделения социальной помощи на дому №2 Бахчисарайского территориального центра социального обслуживания (Бахчисарайский район)

3-е место - Ирина Мацуца, директор Территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) (Феодосия)

В номинации «Педагогическое мастерство»:

1-е место - Оксана Олефир, учитель украинского языка Советской школы І-ІІІ ступеней №3 с крымскотатарским языком обучения (Советский район)

2- е место - Ольга Скребец, директор школы І-ІІІ ступеней №31 (Симферополь)

3-е место - Татьяна Косарева, учитель географии учебно-воспитательного комплекса «Школа-лицей» №9 (Ялта)

В номинации «Лучшее спортивное достижение»:

1-е место - Роман Авраменко, спортсмен-инструктор детско-юношеской спортивной школы (Кировский район), а также Анастасия Гончаренко, воспитанница Сакской районной детской юношеской спортивной школы №4 имени заслуженного мастера спорта Сергея Доценко.

2-е место - Вера Ребрик, воспитанница специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ялтинской УСБ «Авангард» физкультурно-спортивного общества «Украина» (г. Ялта)

В номинации «Лидер инноваций в медицине»:

1-е место - КРУ «Онкологический клинический диспансер» (Симферополь), главный врач Федор Киселев

2-е место - Гаттас Ризк, заведующий отделением кардиохирургии «Университетской клиники» (Симферополь)

3-е место - Управление здравоохранения Феодосийского городского совета, начальник Александр Фоменко

В номинации «Лучший региональный проект»:

1-е место - проект «Реконструкция аварийной водонапорной башни Рожновского с. Фрунзе» (Нижнегорский район), председатель сельского комитета с.Фрунзе Елена Андрусенко

2-е место - ООО АПК «Авсень» (Бахчисарайский район), заведующий тепличным комплексом Ридван Эмирасанов

3-е место - ООО «Белогорское карьероуправление» (Белогорский район), директор Игорь Космаров

В номинации «Лучший имиджевый проект»:

1-е место - ООО «Единая Рейтинговая Система» и КРУ «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» (Симферополь)

2-е место - Международный феодосийский винный фестиваль WineFeoFest (Феодосия)

3-е место - ЧП «Крымский исторический музей «Ларишес» (Бахчисарайский район)

В номинации «Лучший строительный проект»:

1-е место - «Крымский титан» (Армянск)

2-е место - проектирование жилого дома в Алуште, ул. Пуцалова

3-е место - строительство торгово-офисного центра «Гузель» (Белогорский район).