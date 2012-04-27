Фирташ вложил почти миллиард гривен в завод в Крыму

Завод "Крымский титан" (Армянск) запустил комплекс по производству 600 тысяч тонн серной кислоты в год. Проект, в который вложили 917 миллионов гривен, позволит предприятию увеличить объемы производства двуокиси титана на 11% - со 108 до 120 тысяч тонн в год, сообщил журналистам первый заместитель технического директора завода Эдуард Курмачев.

"Со времен развала советской власти это первый построенный в Украине цех по производству серной кислоты", - сказал он.

Строительство велось три с половиной года.

Президент Виктор Янукович, приехавший на открытие цеха, назвал событие знаковым для экономики Украины.

Group DF бизнесмена Дмитрий Фирташа владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция "Крымского титана" - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.