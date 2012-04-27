Единственная подлодка Украины завершила ходовые испытания

Подводная лодка Военно-морских сил Украины «Запорожье» завершила первый этап ходовых испытаний, которые проводились два с половиной дня, и в пятницу вернулась в Севастополь, сообщил пресс-центр ВМС.

Подлодка 25 апреля впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в море для испытаний. Корабль прошел 135 морских миль. Во время плавания проверили субмарину после заводского ремонта. Теперь рабочие устранят незначительные "прорехи", после чего, вероятно, начнется второй этап ходовых испытаний - планируется погружение и кренирование подлодки.

Командующий флотом адмирал Виктор Максимов встретил корабль у причала судоремонтного завода и поблагодарил моряков-подводников за выполненную работу. «За вашими действиями в море внимательно следили не только украинские военные моряки, руководство отечественного ведомства, а, можно сказать, вся страна. Вы оправдали оказанное доверие, выполнили поставленные задачи», - сказал Максимов.

Подлодка вошла в состав украинских ВМС в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР. Ремонт субмарины обошелся Украине в 60 миллионов гривен.