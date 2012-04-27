Космонавт из Севастополя вернулся на землю

После 165-суточной экспедиции на Международной космической станции российские космонавты Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин и американский астронавт Дэниел Бербанк вернулись на Землю.

Космонавт Антон Шкаплеров родился и вырос в Севастополе.



Как сообщили в Центре управления полетами, спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-22» совершил мягкую посадку в расчетном районе северо-восточнее города Аркалык в Казахстане. Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов хорошее.

Отмечается, что Шкаплеров, Иванишин и Бербанк 14 ноября 2011 года начали свой космический полет на корабле «Союз ТМА-22», который, спустя двое суток, состыковался с малым исследовательским модулем «Поиск» МКС.

В феврале 2012 года Шкаплеров и Кононенко совершили один выход в открытый космос, в ходе которого космонавты провели плановые работы на внешней поверхности российского сегмента станции.