В Крыму пожароопасно

Согласно данным гидрометеорологического центра Украины с 28 апреля по 3 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, завтра ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«В связи с пожароопасной обстановкой убедительно просим вас соблюдать правила пожарной безопасности! Помните, предупредить пожар легче, чем его погасить», - отмечают в управлении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации крымчан просят обращаться в службу спасения «101».

