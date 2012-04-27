После первомайских праздников похолодает до заморозков

До 3 мая по всей территории Украины будет теплая сухая погода, после чего пройдет похолодание до заморозков в ночное время, сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Погода на майские праздники ожидается практически одинаковая на всей территории Украины - на протяжении периода до 1-2 мая на территории Украины сухая и очень теплая погода. Такой характер погоды будет одинаковым во всех регионах Украины, возможно за исключением крайнего запада, где 2 числа ожидаем приближение атмосферного фронта и кратковременные грозовые дожди”, - сказал Кульбида, отмечая, что таким образом в четыре выходных дня на майские праздники у граждан Украины будут абсолютно все возможности и для труда, и для отдыха.

Начиная с 3 мая на территории Украины погодные условия ухудшатся из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов, которые будут двигаться с запада к северным, центральным и части южных областей.

“Это будут осадки в виде дождей обложного характера, а также ливня с грозами. Причем в этот период и в Карпатском регионе, и в центральных и северных областях можно говорить о том, что количество осадков будет достигать критериев сильных, то есть I категории опасного явления”, - сказал руководитель Гидрометцентра, в то же время успокаивая, что эта категория не несет в себе каких-то больших угроз, а просто может несколько осложнять деятельность человека или некоторых отраслей нашей экономики.

Относительно температурного режима он информировал, что с прохождением атмосферного фронта, то есть начиная с 3 мая в западных областях, 4-6 в большинстве регионов Украины следует ожидать снижения температуры в ночные часы даже до заморозков на поверхности почвы до 0-4 градусов. А дневная температура, если она будет достигать перед похолоданием 22-27 градусов тепла, а в южных, юго-восточных областях даже до 30 градусов, то потом будет снижение температуры до 10-15 градусов тепла.

На 9 мая, по словам, Кульбиды следует ожидать осадки, облачную прохладную погоду.