Крымчанин 1,5 года грабил мечети

31-летнему крымчанин в течение полутора лет воровал пожертвования из мечетей Сакского и Красногвардейского районов, сообщает пресс-служба милиции Крыма.

На счету похитителя 12 фактов краж на общую сумму 8 570 гривен.

«Он заходил в безлюдные помещения мечетей и, пользуясь отсутствием возможных свидетелей его противоправных деяний, с помощью нехитрого приспособления в виде обычной деревянной палочки, доставал из ящика пожертвований деньги», - сообщили в пресс-службе.

Санкция ст. 185 ч.3 УК Украины за совершение кражи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом — был судим за незаконное хранение наркотиков, состоит на учете в милиции за совершение насилия в семье.

