В Севастополе не дали умыкнуть у государства почти 2 млн грн

В Севастополе отменили 3 тендера по закупке товаров и услуг на общую сумму более 1 миллион 800 тысяч гривен, таким образом, правоохранители пресекли нецелевое использования бюджетных средств при проведении государственных закупок, сообщает пресс-служба милиции города.

Так, одна из общеобразовательных школ города объявила проведение процедуры закупки услуг, по перевозке учеников на сумму 540 тысяч гривен. В ходе проверки установлено, что на торги поступило всего 2 конкурсных предложения и оба они были от одного и того же лица.



Кроме того, предотвращено незаконное расходование бюджетных средств в размере более 190 тысяч гривен одним из домов интернатов Севастополя. При проведении процедуры закупки рыбной продукции в подготовке технической документации помимо качественных и количественных требований к закупаемой продукции, еще указали и конкретных производителей. «Что является нарушением требований ч.3 ст.22 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», - сообщили в пресс-службе.

Также в ходе проверки конкурсной документации комитета конкурсных торгов одной из Севастопольских больниц выявлены нарушения в предоставленных документах всех участников торгов. Торги на закупку работ по капитальному ремонту отменены, чем предотвращено незаконное расходование бюджетных средств в размере более 1,1 миллиона гривен.

