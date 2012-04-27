В Симферополе устроят альтернативный Первомай

Крымская молодежь намерена устроить 1 мая в Симферополе альтернативное шествие - монстрацию – художественную акцию с необычными плакатами, сообщают организаторы.

В акции примут участие около 100 человек, они присоединятся к колонне демонстрантов и пройдут по улице Кирова к площади Советской.

«Монстрация – это способ самовыражения для современной молодежи», - отметили орагнизаторы.

Монстрация проходит в Крыму уже третий год подряд.

Среди плакатов участников акции: «Кря-кря», «Абыр абырвалг», «Несу чушь», «Здесь не могла быть ваша реклама», «Без ГМО», «Я вынес елку», «Эти буквы невидимы», «Ъ», «Где ваша борода?», «Не нашли ко мне подход, ищите обход».

По материалам КИА