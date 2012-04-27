Янукович рекомендует идти в парламент местным

14:12, 27 апреля 2012
Крым
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Но квота центра должна быть

Большая часть мест при баллотировании на выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам  от Партии регионов должна быть отдана местным лидерам, заявил во время пребывания в Армянске президент Украины, почетный лидер ПР Виктор Янукович.

«Этот вопрос должна определить республиканская партийная организация в Крыму», - отметил Янукович.

При этом раньше, сказал президент, была небольшая квота центра для участия в выборах по регионам.

«Я думаю, этот принцип можно применить и сегодня»,  - подчеркнул Янукович.

В Крыму создано 10 одномандатных округов, в Севастополе - 2.

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