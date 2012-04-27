Янукович рекомендует идти в парламент местным
14:12, 27 апреля 2012Крым
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Но квота центра должна быть
Большая часть мест при баллотировании на выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам от Партии регионов должна быть отдана местным лидерам, заявил во время пребывания в Армянске президент Украины, почетный лидер ПР Виктор Янукович.
«Этот вопрос должна определить республиканская партийная организация в Крыму», - отметил Янукович.
При этом раньше, сказал президент, была небольшая квота центра для участия в выборах по регионам.
«Я думаю, этот принцип можно применить и сегодня», - подчеркнул Янукович.
В Крыму создано 10 одномандатных округов, в Севастополе - 2.
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