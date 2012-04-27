Катать туристов по морю в Феодосии будут три катера

Во время летнего сезона в Феодосийском морском торговом порту для проведения экскурсий будет задействовано три прогулочных катера, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

«Сейчас идет закупка необходимого материала для подготовки пассажирских судов к навигации. Этим летом маршруты экскурсий планируются такие же, как в предыдущие годы – Карадаг, Коктебель, Феодосийский залив», — сообщили в пресс-службе.

Морские экскурсии в феодосийском порту стартуют в начале лета.