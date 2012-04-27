Катать туристов по морю в Феодосии будут три катера
13:03, 27 апреля 2012Крым
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Порт открывает сезон
Во время летнего сезона в Феодосийском морском торговом порту для проведения экскурсий будет задействовано три прогулочных катера, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.
«Сейчас идет закупка необходимого материала для подготовки пассажирских судов к навигации. Этим летом маршруты экскурсий планируются такие же, как в предыдущие годы – Карадаг, Коктебель, Феодосийский залив», — сообщили в пресс-службе.
Морские экскурсии в феодосийском порту стартуют в начале лета.
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