Сотрудница Минздрава Крыма попалась на взятке

Руководитель одного из отделов Министерства здравоохранения Крыма задержана за вымогание четырех тысяч долларов США взятки за прохождение интернатуры в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба крымской милиции.

«В апреле текущего года в УБОП обратилась женщина, которая сообщила, что руководитель одного из отделов крымского Министерства здравоохранения вымогает у нее деньги в размере четырех тысяч долларов США, - сообщили в пресс-службе. - Указанная сумма предназначалась для передачи должностным лицам Минздрав Крыма и Украины в качестве взятки за организацию прохождения интернатуры сыном заявительницы».

Ранее чиновница уже получила от заявительницы 4100 долларов США с этой же целью, «но вопрос устройства сына в интернатуру решен не был».

50-летняя взяточница задержана в своем служебном кабинете с поличным, при передаче ей денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины - подстрекательство дачи взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.